عاجل: خرق جوي قرب نادي ترامب للغولف.. «إف-16» تعترض طائرة

شكرا لاهتمامكم بخبر خرق جوي قرب نادي ترامب للغولف.. «إف-16» تعترض طائرة والان مع التفاصيل



اعترضت مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 أمس السبت، طائرة انتهكت حظر طيران مؤقت فوق نادي الغولف التابع للرئيس دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرزي.

وأوضحت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد) أن الواقعة، الذي حدثت حوالي الساعة 2:39 مساء (1839 بتوقيت غرينتش)، كانت خامس توغل غير مصرح به في المجال الجوي المحظور أمس السبت. وأكد متحدث أن المقاتلة كانت من طراز إف-16.

وأضافت القيادة في بيان لها، أن طائرة تابعة لها أجرت مناورة تعرف باسم «الاقتراب التحذيري» لجذب انتباه الطيار المدني وتمت مرافقة الطائرة بأمان إلى خارج المنطقة.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن على الواقعة. وكانت القيادة أبلغت عن العديد من الوقائع المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية وحثت طياري الطيران العام على التحقق من جميع الإخطارات قبل الإقلاع في تلك المنطقة.

وتقول قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية إن توغلاً آخر حدث في وقت لاحق، مما أدى إلى خمس عمليات دخول غير مصرح بها في يوم واحد فوق المجال الجوي الرئاسي.

ويُغلق المجال الجوي فوق بيدمينستر في أي وقت يكون فيه ترامب في المدينة. وحذر المسؤولون الطيارين الخاصين بضرورة القيام بواجباتهم قبل الإقلاع.

وأضافت: إذا كنت تسافر جوًا بالقرب من بيدمينستر، نيوجيرسي، فمن الأفضل لك التحقق من إشعارات NOTAM 1353 و1358 و2246 و2247، لا أعذار! ابقَ منتبهًا، والتزم بالقواعد، وابتعد عن المجال الجوي المحظور.

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