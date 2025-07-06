اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: باريس ليس متكاملاً … والريال سيلعب بذكاء

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: باريس ليس متكاملاً … والريال سيلعب بذكاء 1/2
  • عاجل: باريس ليس متكاملاً … والريال سيلعب بذكاء 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر باريس ليس متكاملاً … والريال سيلعب بذكاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي توماس رونسيرو عن الصدام المرتقب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

رونسيرو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“أظهر باريس بعض النقاط الضعف في مباراته ضد بايرن ميونخ”.

“إضافة إلى ذلك، سوف يفتقد الفريق الباريسي إلى خدمات باتشو ولوكاس هيرنانديز بعد طردهما أمام البايرن”.

“إنها أشبه بالمباراة النهائية، ونحن نعلم بالفعل كيف يتعامل الريال مع مثل هذه المباريات”.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا