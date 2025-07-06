عاجل: باريس ليس متكاملاً … والريال سيلعب بذكاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي توماس رونسيرو عن الصدام المرتقب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

رونسيرو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“أظهر باريس بعض النقاط الضعف في مباراته ضد بايرن ميونخ”.

“إضافة إلى ذلك، سوف يفتقد الفريق الباريسي إلى خدمات باتشو ولوكاس هيرنانديز بعد طردهما أمام البايرن”.

“إنها أشبه بالمباراة النهائية، ونحن نعلم بالفعل كيف يتعامل الريال مع مثل هذه المباريات”.