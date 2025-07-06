عاجل: البديل الأقرب لخلافة هويسين في دفاع الريال ضد باريس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي برونو أليماني هوية البديل الأقرب لخلافة النجم ديان هويسين في خط دفاع ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.

برونو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“أعتقد أن راؤول أسينسيو هو من سيلعب في مركز قلب الدفاع”.

“السبب في ذلك هو أن أردا غولر يشعر براحة أكبر في وسط الميدان مع أوريلين تشواميني إلى جانبه”.

“أعتقد أن هذا القرار سيكون أكثر منطقية من نقل تشواميني للعب كقلب دفاع”.