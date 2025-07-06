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عاجل: مهاجم الريال الأساسي ضد باريس … من سيكون؟!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي أنطونيو روميرو عن الجدل القائم، بخصوص هوية مهاجم ريال مدريد الأساسي في المباراة القادمة أمام باريس سان جيرمان.

روميرو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“لأول مرة في هذا المونديال، لدي شكوك حول ما إذا غونزالو غارسيا هو من سيلعب أساسيًا ضد باريس أم كيليان مبابي”.

“إذا كان علي أن أختار واحدًا منهما، أعتقد أنها ستكون المشاركة الأولى في البطولة لمبابي كلاعب أساسي”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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