عاجل: غونزالو غارسيا … مطلوب بقوة في الميركاتو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي إيدو أغيري عن النجم غونزالو غارسيا، الذي انفجرت موهبته مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

أغيري قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“غونزالو لديه عروض من إنجلترا وإيطاليا ونصف إسبانيا”.

“لقد تلقى 10 عروض حتى الآن في هذا الميركاتو”.

الأمر المؤكد حسب مختلف النقاد أن هذه العروض سيتم رفضها تمامًا من جانب الريال، فمن المستحيل التفريط في موهبة مثل غارسيا، وخاصة في وجود مدرب قادر على توظيف لاعبيه بشكل صحيح واستخراج أفضل ما لديهم مثل تشابي ألونسو.