عاجل: درع السماء الجديد.. هل تنقذ مُسيرات الاعتراض القارة العجوز؟

شكرا لاهتمامكم بخبر درع السماء الجديد.. هل تنقذ مُسيرات الاعتراض القارة العجوز؟ والان مع التفاصيل



في سماء تتكدس فيها المسيرات بدلا من الطائرات، وتضج بطنين محركات لا تهدر أكثر من بضع عشرات الدولارات، يتشكل وجه جديد للحرب الأوروبية، لا يُسمع فيها هدير المقاتلات.

تلك المسيرات بات خط الدفاع الأول ضدها ليس بطاريات الباتريوت، بل أسراب أخرى من طائرات أصغر وأذكى، تُسمى طائرات الاعتراض المسيرة، وهي عبارة عن روبوتات جوية بحجم حقيبة، تحمل عبء الدفاع عن القارة العجوز بأكملها.

سلاح لم يعد مجرد نماذج أولية في معامل الغرب، بل مفاتيح نجاة في صراع تتغير قواعده باستمرار، من يربحه، لن يحمي سماءه فحسب، بل سيعيد كتابة معادلة الحرب الجوية.

وبحسب صحيفة «التلغراف»، فإن أنظمة الدفاع الجوي التقليدية باهظة الثمن للغاية ولا تُعدّ حلاً طويل الأمد ضد المسيرات، فيما التدابير الإلكترونية المضادة غير فعّالة بما يكفي لتوفير حماية شاملة.

وتستخدم أوكرانيا أيضًا «فرق الدفاع الجوي المتنقلة» – جنود يحملون مدافع رشاشة من طراز براوننج أو PKM، النسخة الثقيلة من الكلاشينكوف – لإسقاط الطائرات بدون طيار التي تحلق بالقرب من الأرض.

لكنّ روسيا أصبحت مدركة لهذا التكتيك وبدأت في تحليق طائراتها بدون طيار على ارتفاعات أعلى مرة أخرى، فضلاً عن استخدام طائرات بدون طيار (وهمية) – لا تحتوي على قنابل – لإغراء أوكرانيا بإهدار المزيد من الصواريخ.

فما الحل؟



كشفت القيادة الجوية الغربية الأوكرانية هذا الشهر عن طائرة على شكل جناح طائر، تُطلق بواسطة سكة حديدية، تشبه إلى حد ما قاذفة الشبح، ويكاد يكون بإمكان رجل بالغ حملها تحت ذراع واحدة.

ويقول بوب تولاست، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن طائرات أخرى تشبه «كرة القدم الأمريكية بأجنحة». وتمتلك مجموعة «الدبابير البرية الأوكرانية» طائرة تُسمى «ستينج»، مزودة بأربع زعانف كبيرة، لصيد «اتفرج» الإيرانية التي تمتلكها روسيا.

في هذه الأثناء، تنشغل الشركات الغربية بتطوير منتجاتها الخاصة. وتُعلن شركة MARSS، ومقرها بريستول، عن نموذج مشابه، تقول إنه قادر على «هزيمة عدة طائرات مسيرة صغيرة في مهمة واحدة».

وتبيع شركة أندوريل، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا والأسلحة، اثنين من الطائرات الاعتراضية، أحدهما يسمى Roadrunner، والآخر يسمى Anvil، والذي «يتحرك بشكل مستقل لاعتراض التهديدات المحتملة للطائرات بدون طيار».

ويقول بليشتا، في إشارة إلى الشركات التي تعمل في مجال الابتكار الرقمي والدفاع مثل شركة أندوريل وبالانتير الأمريكيتين، وكذلك شركة إبيروس، التي تقف وراء ليونيداس، وهو سلاح طاقة مضاد للطائرات بدون طيار: «إن الجانب التكنولوجي من الدفاع هو الذي يتحرك بشكل أسرع في هذا الشأن، وليس عمالقة الدفاع».

ما الذي يميز ذلك السلاح؟



بغض النظر عن التصميم المحدد، يجب على جميع طائرات الاعتراض المسيرة التغلب على تحديات معينة. بحكم التعريف، يجب أن تكون جميعها أسرع، وبالتالي أكثر تكلفةً على الأرجح، من الهدف الذي تحاول إصابته. وهذا يعني غالبًا تصغير حجمها لزيادة سرعتها ومداها إلى أقصى حد.

ويزيد الرأس الحربي المتفجر من الضرر، لكنه يزيد الوزن أيضًا. ولتحقيق نسبة قتل أعلى، يجب أن تكون الصواريخ الاعتراضية قادرة على الصمود في وجه الاصطدامات المتعددة والاستمرار في الطيران.

وأخيرا، هناك حاجة إلى عدد كبير من الطائرات بدون طيار، وعدد كبير من الطيارين لتسييرها، كما أثبتت الحرب في أوكرانيا.

يقول بليشتا: «إذا فكرت في الأمر، فستحتاج إلى طائرة اعتراضية واحدة على الأقل لكل مسيرة من نوع اتفرج. لكنك تحتاج أيضًا إلى توزيع هذا العدد على المناطق التي يهاجمونها – والتي عادةً ما تكون كييف وأوديسا ومدنًا في وسط البلاد – أو المسارات المؤدية إليها. ثم عليك مراعاة المرونة، لأنه من السهل جدًا على الروس تغيير مسارات رحلاتهم».

عند أخذ كل ذلك في الاعتبار، لا يتعلق الأمر بغياب التكنولوجيا، أو عدم وجود نماذج أولية، أو عدم وجود نسخ عاملة. بل يتعلق الأمر فقط بحجم المشروع.

أربعمائة طائرة اعتراضية كل ليلة، وطائرة اعتراضية واحدة لكل طائرة، وطيار طائرة بدون طيار لكل طائرة اعتراضية – حتى لو ألغى الاستهداف بالذكاء الاصطناعي الجزء الأخير من هذه المعادلة، فإن التكلفة اللوجستية تتراكم بسرعة. فبدون مراقبة التكاليف، قد يصبح نشر الطائرات الاعتراضية “الرخيصة” مكلفًا بسرعة.

وقال الجنرال أوليكساندر سيرسكي، قائد القوات المسلحة الأوكرانية، للصحفيين الشهر الماضي إن فرق الاعتراض تحتاج أيضًا إلى رادارات صغيرة تكتيكية لتكون فعالة – وهي ضرورية لأعمال الاستطلاع، والتي لا تمتلك أوكرانيا منها حاليًا سوى عدد قليل.

أفضل دفاع



وحتى لو أمكن التغلب على هذه المشكلات اللوجستية، فإن للطائرات الاعتراضية المسيرة حدودها.

وصرّح يوري إجنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، لصحيفة التلغراف: «نحن نستخدمها بالفعل، ونوسع نطاق استخدامها. لكنها لا تستطيع أن تحل محل كل شيء. علينا أن ندرك أن الدفاع الجوي المضاد للطائرات المسيرة نظام معقد».

أولاً، ليس لها مدى طويل جدًا – بضع عشرات من الكيلومترات فقط.

ثانيًا، يجب توسيع نطاق تغطيتها. فهي تعمل محليًا فقط، ولا يمكنها الطيران دائمًا، في الأحوال الجوية السيئة والضباب، وما إلى ذلك. وهذا هو السبب في أن طائرات ميغ-29 وإف-16 الأوكرانية تظل حاسمة في مهام الدفاع الجوي.

ما وراء أوكرانيا



هذه ليست مشكلة أوكرانية فحسب، فدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تُسارع لإيجاد حل لتهديد جوي شامل لم يُشهد له مثيل منذ غارات ألف قاذفة قنابل في الحرب العالمية الثانية. وقد أنفق بعضها مليارات الدولارات بالفعل، وكانت النتائج متباينة.

في بريطانيا، يجري العمل على مدفع ليزر تجريبي يُسمى “دراغون فاير”، تزعم الحكومة أن تكلفة إطلاقه 10 جنيهات إسترلينية، ويمكنه إصابة “أي هدف مرئي”. وتعتزم البحرية الملكية تركيبه على أربع سفن حربية على الأقل بحلول عام 2027.

في أبريل/نيسان، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الجنود البريطانيين دمروا بنجاح سربًا مكونًا من 100 طائرة بدون طيار في اختبارات لسلاح الطاقة الموجهة المسمى RapidDestroyer، وهو صندوق معدني ضخم يستخدم موجات راديو عالية التردد لتدمير إلكترونيات الطائرات بدون طيار بتكلفة 10 بنسات للرصاصة.

التكلفة الأولية لمثل هذه الأنظمة مرتفعة، وستكون أهدافًا واعدة للعدو؛ لكن نظرًا لانخفاض تكلفة إطلاقها، فقد تثبت فعاليتها مع مرور الوقت، خاصةً ضد الهجمات الجماعية.

يقول زاكاري كالينبورن، خبير حرب الطائرات المسيرة في كلية كينجز كوليدغ لندن: «اشترى البنتاغون أربعة أسلحة طاقة موجهة فقط بحوالي 66 مليون دولار (49.5 مليون جنيه إسترليني). ولا يتطلب إطلاقها كميات هائلة من الذخيرة. إنها تحتاج فقط إلى قوة دفع. وهكذا، مع مرور الوقت، تصبح هذه التكلفة الباهظة في متناول اليد. لكن المشكلة تكمن في: ماذا لو دمرها خصمك تدميرًا كاملًا؟».

وفي العام الماضي، قال دوج بوش، رئيس قسم المشتريات في الجيش الأمريكي، للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن الاختبارات الميدانية التي أجريت على ليزر بقوة 50 كيلووات مثبت على مركبة في الشرق الأوسط كشفت عن تحديات في الحفاظ عليه مشحونا وضرب الأهداف عن بعد، دون غبار أو أي تدخل آخر يبدد الشعاع. ومن هنا تأتي أهمية طائرة الاعتراض بدون طيار.

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