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عاجل: لويس دياز يثير الجدل في كولومبيا بغيابه عن جنازة جوتا

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  • عاجل: لويس دياز يثير الجدل في كولومبيا بغيابه عن جنازة جوتا 3/3

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: في موقف أثار الكثير من الجدل، وُجهت انتقادات واسعة للنجم الكولومبي لويس دياز بسبب غيابه عن جنازة صديقه وزميله السابق جوتا، الذي توفي مؤخرًا.

كانت الصدمة مضاعفة للجمهور الكولومبي، إذ إن دياز شوهد في حفل خاص يضم عددًا من المشاهير والمؤثرين في كولومبيا بالتزامن مع موعد الجنازة، ما اعتبره كثيرون تصرفًا غير لائق وغير إنساني.

المفارقة أن قبل عام فقط، عندما تعرّض والد لويس دياز للاختطاف، أظهر جوتا دعمًا كبيرًا له، وسجّل هدفًا في إحدى المباريات ورفع قميص دياز تضامنًا معه أمام الجميع، في لحظة مؤثرة لا تُنسى.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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