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عاجل: حريق هائل بالقرب من مطار برج العرب

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عاجل: حريق هائل بالقرب من مطار برج العرب

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عدن - ياسمين عبد العظيم - اندلع حريق هائل صباح الأحد في أحد المحارق الواقعة بالقرب من مطار برج العرب الدولي، غرب محافظة الإسكندرية، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

وسارعت قوات الحماية المدنية بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.

وأفادت مصادر أمنية بأن الحريق نشب في محرقة مخصصة للتخلص من النفايات، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أسبابه، بينما تم إخطار الجهات المعنية لبدء التحقيقات.

وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، كما فُرض كردون حول موقع الحريق لحماية المواطنين وتأمين عمليات الإطفاء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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