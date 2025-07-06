عاجل: ميسي يواصل تحطيم المستحيل ويُعزز أسطورته في تاريخ كرة القدم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: في إنجاز يُعد الأضخم في تاريخ كرة القدم، وصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى 1253 مساهمة تهديفية خلال 1110 مباراة، ليصبح بذلك أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ اللعبة.

هذا الرقم الاستثنائي يشمل أهدافه وتمريراته الحاسمة مع الأندية التي ارتدى قميصها والمنتخب الأرجنتيني، ليُضيف صفحة جديدة إلى مسيرته التي لا تُصدق.

ميسي، الذي لا يزال يواصل الإبداع في الملاعب، يُبرهن مجددًا على مكانته كأحد أعظم من لمس الكرة على الإطلاق.