عاجل: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 يوليو 2025، مع عودة التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، الدكتور أحمد شوقي، أن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” جاء لإتاحة مزيد من الوقت أمام الحكومة لتنفيذ تلك العمليات، مع الحفاظ على المسار الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد.

وأضاف شوقي أن مصر تمتلك أدوات متعددة لسد الفجوة التمويلية، من بينها التوجه لطرح سندات دولية، إلى جانب تعافي مصادر النقد الأجنبي مثل إيرادات قناة السويس، والسياحة، وزيادة الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

تحدد سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوى 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

استقر سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك نكست

تحدد سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك نكست عند 13.12 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك CIB

ناهز سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 13.12 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي AIB

قُدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي عند 13.14 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 13.18 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي الكويتي إلى 13.15 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.17 جنيه.