اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: نهائي مبكر بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.. الجمهور يحسم الفائز!

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: نهائي مبكر بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.. الجمهور يحسم الفائز! 1/2
  • عاجل: نهائي مبكر بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.. الجمهور يحسم الفائز! 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر نهائي مبكر بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.. الجمهور يحسم الفائز! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أطلق حساب Actu Foot استفتاءً جماهيريًا عبر منصة “X” حول المباراة المنتظرة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

جاء الاستفتاء بصيغة بسيطة ومثيرة: “من يضرب من يوم الأربعاء؟”، في إشارة ساخرة إلى الطرف الذي سيفرض كلمته في المواجهة.

شارك في التصويت أكثر من 19 ألف مشجع، وأسفرت النتائج المؤقتة عن تقدم واضح للفريق الباريسي بنسبة 64% من الأصوات، مقابل 36% فقط لريال مدريد.

تُعد هذه النسب مفاجئة نسبيًا، خاصة أن ريال مدريد يُعرف بتاريخه القوي في البطولات الكبرى، بينما يعكس التصويت ثقة جماهيرية متزايدة في مشروع سان جيرمان الجديد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا