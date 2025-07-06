عاجل: نهائي مبكر بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.. الجمهور يحسم الفائز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أطلق حساب Actu Foot استفتاءً جماهيريًا عبر منصة “X” حول المباراة المنتظرة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

جاء الاستفتاء بصيغة بسيطة ومثيرة: “من يضرب من يوم الأربعاء؟”، في إشارة ساخرة إلى الطرف الذي سيفرض كلمته في المواجهة.

شارك في التصويت أكثر من 19 ألف مشجع، وأسفرت النتائج المؤقتة عن تقدم واضح للفريق الباريسي بنسبة 64% من الأصوات، مقابل 36% فقط لريال مدريد.

تُعد هذه النسب مفاجئة نسبيًا، خاصة أن ريال مدريد يُعرف بتاريخه القوي في البطولات الكبرى، بينما يعكس التصويت ثقة جماهيرية متزايدة في مشروع سان جيرمان الجديد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.