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عاجل: صحفي أندلسي: ألونسو لا يستحق سوى تقييم متوسط في هذا المونديال

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  • عاجل: صحفي أندلسي: ألونسو لا يستحق سوى تقييم متوسط في هذا المونديال 1/2
  • عاجل: صحفي أندلسي: ألونسو لا يستحق سوى تقييم متوسط في هذا المونديال 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أثار الصحفي كريستوبال سوريا حالة كبيرة من الجدل، أثناء تقييمه للمدرب تشابي ألونسو في كأس العالم للأندية.

سوريا قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“أُعطي ألونسو تقييمًا 5.5 في هذا المونديال”.

“بالنسبة إلى ببب جوارديولا، أعطيه 4.5”.

الكثير من النقاد قد لا يتفقون مع هذا الرأي، نعم تشابي لا يزال في بداية رحلته مع الريال، ولكنه قدم أوراق اعتماده بالفعل في هذه البطولة، وتطور معه الميرنجي بشكل تدريجي من مباراة إلى أخرى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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