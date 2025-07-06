عاجل: صحفي أندلسي: ألونسو لا يستحق سوى تقييم متوسط في هذا المونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أثار الصحفي كريستوبال سوريا حالة كبيرة من الجدل، أثناء تقييمه للمدرب تشابي ألونسو في كأس العالم للأندية.

سوريا قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“أُعطي ألونسو تقييمًا 5.5 في هذا المونديال”.

“بالنسبة إلى ببب جوارديولا، أعطيه 4.5”.

الكثير من النقاد قد لا يتفقون مع هذا الرأي، نعم تشابي لا يزال في بداية رحلته مع الريال، ولكنه قدم أوراق اعتماده بالفعل في هذه البطولة، وتطور معه الميرنجي بشكل تدريجي من مباراة إلى أخرى.