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عاجل: تعليق كورتوا على مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الاندية

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  • عاجل: تعليق كورتوا على مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الاندية 1/2
  • عاجل: تعليق كورتوا على مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الاندية 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الاندية قائلا:

“أعتقد أنها مباراة متساوية في نصف النهائي، بالاضافة الى انني أعتقد أن لدينا الكثير من المدريديستا هنا في الملعب “.

“وهذا يساعد كثيرا ، لأنه دائما ما يبدو وكأنها مباراة على ارضنا ، لا اعتقد أنه يمكن اعتبار ريال مدريد وباريس أحدهما مرشح مفضل على الآخر “.

“ربما لأن البطل الحالي هو باريس سان جيرمان يمكن إعطاؤه نسبة اعلى ، حسنا ، ربما نعم ، لكن لا أعتقد أننا جئنا هنا إلا لنفوز ، وأعتقد انها مباراة بين فريقين جيدين ويجب المحاولة “.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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