عاجل: تعليق كورتوا على مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الاندية قائلا:

“أعتقد أنها مباراة متساوية في نصف النهائي، بالاضافة الى انني أعتقد أن لدينا الكثير من المدريديستا هنا في الملعب “.

“وهذا يساعد كثيرا ، لأنه دائما ما يبدو وكأنها مباراة على ارضنا ، لا اعتقد أنه يمكن اعتبار ريال مدريد وباريس أحدهما مرشح مفضل على الآخر “.

“ربما لأن البطل الحالي هو باريس سان جيرمان يمكن إعطاؤه نسبة اعلى ، حسنا ، ربما نعم ، لكن لا أعتقد أننا جئنا هنا إلا لنفوز ، وأعتقد انها مباراة بين فريقين جيدين ويجب المحاولة “.