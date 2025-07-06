عاجل: لاماسيا تحت المجهر بعد فشل صفقة نيكو.. 4 مواهب تنتظر قرار فليك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: بعد تعثر صفقة نيكو ويليامز، تحوّلت أنظار برشلونة نحو أكاديمية لاماسيا التي تعج بالمواهب الصاعدة.

حيث يترقب أربعة لاعبين واعدين فرصة الانطلاق تحت قيادة المدرب هانز فليك، فمن يكونوا:

•داني رودريغيز (19 عامًا): جناح أيسر جاء من ريال سوسييداد، برز بشكل لافت مع فريق الشباب خلال موسم 2023/2024، وشارك في لقاء رسمي أمام بلد الوليد. الإصابة في الكتف ستبعده مؤقتًا عن بداية التحضيرات الصيفية.

•جان فيرجيلي (18 عامًا): جناح أيمن قادم من ناستيك، صعد بسرعة من فريق الشباب إلى برشلونة أتليتيك، ولفت الأنظار مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، ليصبح خيارًا جديًا للمدرب الجديد.

•إبراهيم ديارا: الجناح المالي الذي انضم في منتصف الموسم وحقق تطورًا ملحوظًا، حيث تألق في المشاركات الدولية وعاد مبكرًا للتدريبات تحضيرًا للموسم القادم.

•توني فرنانديز: نجم برشلونة أتليتيك في الموسم الماضي، سبق له المشاركة في استعدادات الفريق الأول، ورغم عدم ظهوره رسميًا بعد، إلا أنه ضمن خطط فليك المستقبلية.