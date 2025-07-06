عاجل: 5 عادات صباحية بسيطة تُسهم في إنقاص وزنك

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا يقتصر فقدان الوزن على أنظمة غذائية صارمة أو وصفات معقدة، بل قد يبدأ بخطوات بسيطة على مائدة الإفطار، فعادات غذائية متوازنة يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا في نشاط الجسم وحيويته طوال اليوم.

وبحسب ما ذكره موقع “ذا هيلث سايت”، هناك خمس عادات صباحية يسهل اتباعها لدعم إنقاص الوزن بشكل طبيعي وصحي:

لا تؤخر وجبة الإفطار

تأخير تناول الطعام بعد الاستيقاظ لعدة ساعات قد يؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي وزيادة الشهية لاحقًا.

يُنصح بتناول إفطار خفيف يحتوي على عناصر غذائية متوازنة مثل فطيرة بالعدس أو وجبة نباتية بسيطة تمنح الجسم طاقة دون إثقال المعدة.

ابدأ بالمكونات المنقوعة

تناول كمية قليلة من المكسرات أو البذور المنقوعة، مثل اللوز أو بذور الشيا، في الصباح يساعد على تحسين الهضم وتنشيط الأمعاء.

هذه الأطعمة سهلة الامتصاص وتُعرف بدورها في تعزيز التمثيل الغذائي وتقليل الحموضة.

تناول الألياف منذ الصباح

إدخال الخضروات أو الحبوب الكاملة إلى وجبة الإفطار يزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الحاجة لتناول وجبات خفيفة غير صحية.

يمكن مثلًا إضافة السبانخ أو اللوكي المبشور إلى وصفات الإفطار التقليدية للحصول على ألياف طبيعية مفيدة.

تجنب المشروبات السكرية

المشروبات المحلاة، حتى العصائر الطبيعية، ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يؤدي إلى هبوطها لاحقًا والشعور بالجوع.

يُفضل استبدالها بالماء، أو ماء الليمون، أو اللبن الرائب، الذي يدعم الهضم ويروي العطش دون زيادة في السعرات الحرارية غير الضرورية.

تمسّك بالوجبات المنزلية

لا يشترط لفقدان الوزن شراء منتجات غذائية باهظة الثمن؛ يكفي الإفطار المطهو في المنزل مثل العدس، أو الأرز، أو الخبز الهندي المحشي، مع القليل من اللبن الرائب، حيث يجمع بين التوازن الغذائي والمذاق الطيب.