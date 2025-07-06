عاجل: انطلاق الموسم الـ11 من مسابقة اختيار ملكة جمال مصر للأناقة 2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن رئيس مسابقة “Miss Elegant” محمود نجاح، عن انطلاق الموسم الحادي عشر من المسابقة، استعدادًا لاختيار ملكة جمال مصر للأناقة لعام 2026.

إبراز جمال الفتاة المصري

وتهدف هذه المسابقة إلى إبراز جمال الفتاة المصرية بمفهومه الشامل، والذي يجمع بين الأناقة والثقافة والموهبة والوعي المجتمعي.

شروط التقدم لمسابقة Miss Elegant

تفتح المسابقة باب التقديم للفتيات المصريات ممن تنطبق عليهن مجموعة من الشروط، أبرزها أن لا يقل الطول عن 160 سم، وأن يكون الوزن مناسبًا مع الطول وفقًا للمعايير الدولية، كما يُشترط أن يتراوح العمر بين 16 و30 عامًا، وأن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالٍ أو طالبة جامعية أو طالبة في المرحلة الثانوية.

اختيار ملكة جمال مصر للأناقة

ويُفضل أن تجيد اللغة الإنجليزية، وأن تمتلك فكرة مبتكرة تسعى لتنفيذها في مجال تنشيط السياحة داخل مصر، إلى جانب فكرة أخرى تخدم المجتمع من خلال الأعمال الخيرية أو المبادرات الوطنية. كما يجب أن تكون حسنة المظهر، لبقة، وتجيد التحدث أمام الجمهور وتمتلك موهبة مميزة، إلى جانب نشاطها الملحوظ على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

الموسم الجديد يحمل شعار “استعدي للخطوة الأولى”، في دعوة لكل فتاة طموحة لديها رؤية ورسالة ترغب في تقديمها من خلال هذه المنصة التي تهتم بجمال العقل والروح إلى جانب المظهر.

اختيار ملكة جمال مصر للأناقة

إعداد المتسابقات نفسيًا وبدنيًا

ويشهد الموسم الحادي عشر مجموعة من الأنشطة والتدريبات التي تهدف إلى إعداد المتسابقات نفسيًا وبدنيًا، حيث يشمل البرنامج محاضرات عن الثبات الانفعالي واختبارات عملية لقياس الثقة بالنفس لدى المشاركات، إلى جانب تدريبات رياضية داخل صالات الجيم بهدف اختيار لقب Miss Fitness ضمن جوائز المسابقة، مع التأكيد على أن الأداء في كل مرحلة يتم تقييمه من خلال درجات واضحة تُضاف إلى التقييم النهائي.