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عاجل: مبابي يوجه رسالة لـ ألونسو بطريقة غير مباشرة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه كيليان مبابي نجم ريال مدريد رسالة لمدربه تشابي الونسو الذي لمح لعدم اكتمال تعافيه بعد واحتياجه لمزيد من الوقت للتحسن وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على دورتموند .

تشابي قال “مبابي افضل حالا، لم يكتمل تعافيه بعد والآن لدينا المزيد من الايام ليتمكن من مواصلة التحسن”.

كيليان مبابي رد على تصريح ألونسو بطريقة غير مباشرة من خلال منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قام الفرنسي بمشاركة صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام في مباراة دورتموند وكتب:

“طريقة رائعة لأظهر انني اشعر بتحسن الآن”.

“فوز مهم آخر للفريق في اجواء رائعة هنا في نيويورك ، نراكم في نصف النهائي ، هلا مدريد”.

كيليان مبابي يحاول ان يلفت انتباه مدربه لرغبته في العودة الى التشكيلة الاساسية مجددا مؤكدا جاهزيته بهدف سجله في شباك دورتموند .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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