عاجل: رغم هدفه المذهل.. مبابي يرفض الاحتفال تكريماً لجوتا

شكرا لاهتمامكم بخبر رغم هدفه المذهل.. مبابي يرفض الاحتفال تكريماً لجوتا والان مع التفاصيل



صنع الفرنسي كيليان مبابي الحدث خلال مواجهة فريقه ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، وذلك خلال فوز فريقه على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة ضمن ربع نهائي مونديال الأندية.

هدف مبابي وجوتا

مبابي سجل الهدف في الدقيقة 94 عبر ركلة مقصية مذهلة سكنت شباك دورتموند.

وبعد الهدف، رفض مبابي الاحتفال وأشار بالرقم 20، وذلك كنوع من التكريم للبرتغالي الراحل ديوغو جوتا مهاجم ليفربول.

وتوفي جوتا بشكل مأساوي في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي بسبب حادث سير تعرض له هو وشقيقه.

يذكر أن مبابي لم يشارك أساسياً في مونديال الأندية، بل وغاب عن مباريات دور المجموعات في البطولة بسبب المرض الذي تعرض له قبل انطلاق مشوار الميرينغي في المسابقة.

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