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عاجل: ماذا قال ألونسو عن أداء غولر ضد دورتموند ؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اشاد تشابي الونسو مدرب ريال مدريد بأداء لاعبه التركي أردا غولر ضد بروسيا دورتموند بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء امس السبت وانتهت بفوز المكي 3-2، في ربع نهائي مونديال الاندية.

قال ألونسو : “أردا غولر يتميز بمهارة عالية في التحرك حول منطقة الجزاء ، انه لاعب خطير للغاية”.

اضاف: “علينا أن نمنحه التوزان بين الجميع ، سيتعين عليه التحسن ، لكن التحسن يأتي من خلال اللعب أكثر”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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