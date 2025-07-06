عاجل: ماذا قال ألونسو عن أداء غولر ضد دورتموند ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اشاد تشابي الونسو مدرب ريال مدريد بأداء لاعبه التركي أردا غولر ضد بروسيا دورتموند بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء امس السبت وانتهت بفوز المكي 3-2، في ربع نهائي مونديال الاندية.

قال ألونسو : “أردا غولر يتميز بمهارة عالية في التحرك حول منطقة الجزاء ، انه لاعب خطير للغاية”.

اضاف: “علينا أن نمنحه التوزان بين الجميع ، سيتعين عليه التحسن ، لكن التحسن يأتي من خلال اللعب أكثر”.