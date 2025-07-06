عاجل: ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية بفوز مثير على دورتموند

عدن - ياسمين عبد العظيم - حجز ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، في مواجهة دراماتيكية احتضنها ملعب “ميتلايف” ضمن منافسات ربع النهائي.

بداية نارية وتقدم مستحق

دخل “الميرنجي” اللقاء بقوة، ونجح في فرض سيطرته مبكرًا، حيث افتتح التسجيل عبر مهاجمه الشاب جونزالو جارسيا في الدقيقة العاشرة، مستفيدًا من عرضية متقنة من التركي أردا جولر.

ولم ينتظر كثيرًا ليضاعف النتيجة، إذ أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعد هجمة منظمة أنهاها فران جارسيا بتسديدة مباشرة في الشباك، عقب عرضية من ترنت ألكسندر أرنولد.

إثارة حتى اللحظة الأخيرة

ورغم محاولات النجم كيليان مبابي لإضافة هدف ثالث، إلا أن تألق الحارس جريجور كوبيل حال دون ذلك، بتصديه لتسديدتين خطيرتين من مبابي وفالفيردي في الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة 93، أشعل ماكسيميليان بيير اللقاء بهدف أول لبوروسيا دورتموند، مستغلًا خطأ دفاعيًا من أنطونيو روديجر.

لكن رد ريال مدريد جاء سريعًا بعد دقيقة واحدة فقط، عندما سجل مبابي هدفًا رائعًا من مقصية مذهلة بعد عرضية أخرى من جولر، ليعيد الفارق إلى هدفين.

ورغم ذلك، استمرت الإثارة حتى اللحظة الأخيرة، بعد أن حصل سيرهو جيراسي على ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 98، ليضيف الهدف الثاني لدورتموند ويشعل الأجواء مجددًا، خاصة بعد طرد المدافع ديان هويسين.

وفي الوقت القاتل، تصدى العملاق تيبو كورتوا ببراعة لتسديدة قوية من مارسيل سابيتزر، ليؤمن فوز ريال مدريد ويمنع التعادل في اللحظات الحرجة.

موعد ناري في نصف النهائي

بهذا الانتصار المثير، يضرب ريال مدريد موعدًا منتظرًا مع باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مواجهة مرتقبة تُقام يوم الأربعاء المقبل.