عاجل: ريال مدريد يكمل المربع الذهبي المونديالي بثلاثية مثيرة في دورتموند

شكرا لاهتمامكم بخبر ريال مدريد يكمل المربع الذهبي المونديالي بثلاثية مثيرة في دورتموند والان مع التفاصيل



واصل ريال مدريد مشوار التتويج بكأس العالم للأندية 2025 بالفوز على بروسيا دورتموند.

والتقى فريق ريال مدريد بنظيره بروسيا دورتموند في ختام منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند



وفاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “ميتلايف” وانتهت في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وافتتح غونزالو غارسيا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف الظهير الأيسر فران غارسيا النتيجة بالدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية المباراة، وفي الدقيقة 92، قلص دورتموند الفارق عبر ماكسيميليان بيي، لكن الريال أنهى المباراة بشكل كامل عبر كيليان مبابي بالدقيقة 94.

ورغم هدف دورتموند الثاني بواسطة سيرهو غيراسي من ركلة جزاء في الدقيقة 96، لكن الريال ضمن الانتصار في النهاية.

وحجز ريال مدريد بذلك آخر مقاعد الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وضرب ريال مدريد موعداً مرتقباً أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو/تموز.

فيما سيجمع نصف النهائي الآخر بين فلومينينسي وتشيلسي يوم الثلاثاء، على أن يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجاري.

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