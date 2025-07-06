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عاجل: مارسيلو يكشف عن حلمه بعد وصول الريال لنصف نهائي المونديال

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ قام النجم السابق مارسيلو بالتعليق على تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

مارسيلو نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تغريدة، وكتب فيها التالي:

“هيا بنا يا مدريد”.

“ستكون المباراة النهائية بين الريال وفلومينينسي ملحمية”.

“سيكون حلمًا لو تحقق ذلك”.

الجدير بالذكر أن حلم مارسيلو لكي يتحقق، يجب على الميرنجي إقصاء باريس سان جيرمان من نصف النهائي، وكذلك فلومينينسي مُطالب بالأمر ذاته مع تشيلسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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