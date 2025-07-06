عاجل: من هو آخر نادٍ فرنسي أقصى ريال مدريد أوروبيًا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: لم يتمكن أي نادٍ فرنسي من إقصاء ريال مدريد في الأدوار الإقصائية من المسابقات الأوروبية منذ موسم 2009/2010، عندما نجح نادي أولمبيك ليون في إخراجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ تلك المواجهة التاريخية، لم يكرر أي فريق فرنسي هذا الإنجاز أمام الميرينغي في الأدوار الحاسمة من البطولات القارية.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نادي باريس سان جيرمان ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.