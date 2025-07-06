عاجل: ليلة وداع مونديال الأندية.. ماذا قدم بن سبعيني أمام ريال مدريد؟

شكرا لاهتمامكم بخبر ليلة وداع مونديال الأندية.. ماذا قدم بن سبعيني أمام ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ودّع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني وناديه بروسيا دورتموند، منافسات كأس العالم للأندية، من ربع النهائي، على يد ريال مدريد.

بن سبعيني تحصل على تقييم متوسط، لم يتجاوز 6.7 من 10 وفقا لمنصة “سوفا سكور”.

الأرقام الفنية لبن سبعيني، تعكس أداءً متوازناً دفاعياً، لكنه بعيد عن الحسم الهجومي أو التأثير المباشر على مجريات اللقاء، الذي انتهى بخسارة “أسود الفيستيفاليا” بنتيجة 2-3 وإقصائهم من البطولة.

المدافع الدولي الجزائري ظهر بانضباط تكتيكي واضح على الرواق الأيسر، حيث لمس الكرة في 112 مناسبة، وبلغت نسبة نجاح تمريراته 92%، وهي نسبة تؤكد تركيزه في التمرير القصير والبناء السلس للكرة من الخلف.

كما نجح بن سبعيني في 5 تمريرات طويلة من أصل 8 محاولات، وأضاف تمريرة مفتاحية واحدة، غير أن محاولته الوحيدة في إرسال عرضية لم تكن موفقة.

رغم أن أرقام التمرير والتمركز تشير إلى تركيز بن سبعيني والتزامه بالخطة التكتيكية لمدربه، نيكو كوفاتش، إلا أن الأداء الهجومي غاب كلياً، حيث لم يُشكل خطورة على مرمى المنافس، ولم ينجح في أي مراوغة أو إرسال عرضيات فعالة، وهي عناصر كان يعوّل عليها دورتموند لكسر توازن الريال الدفاعي.

في المقابل، أظهر بن سبعيني صلابة دفاعية نسبية من خلال الاعتراضات، إلى جانب تفوقه الكامل في الثنائيات الهوائية، لكن بعض الكرات المفقودة والخطأ الذي أدى إلى فرصة خطيرة تبقى نقاطاً سلبية في تقييم الأداء.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR