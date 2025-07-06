عاجل: والكر يودع مانشستر سيتي برسالة مؤثرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حرص كايل والكر لاعب مانشستر سيتي على توديع الفريق السماوي بعد انضمامه الرسمي الى نادي بيرنلي الانجليزي .

والكر كتب رسالة وداعية للنادي السماوي عبر حسابه على منصة انستغرام ، وقال:

“سبع سنوات ونصف ، مكان مذهل ورائع ومميز سيبقى في قلبي الى الابد”.

“أشعر أن ما حققناه كفريق ونادي ومؤسسة وعائلة ، ليس فقط اللاعبين والجهاز الفني ، بل انتم ايضا كمشجعين ، كان رائعا للغاية”.

“الصعود والهبوط ، الاوقات الجيدة والسيئة ، الثلاثية ، المئة نقطة ، الرباعية ، اربعة القاب متتالية في الدوري ، أود ان اشكركم جميعا كل فرد مرتبط بـ مان سيتي”.

“من خلدون الى تشيكي ، وبالطبع المدرب لقد تركتم حقا مكانا خاصا في قلبي الى الابد، وسأكون مدينا لكم بالكامل ، ممتنا لما جعلتموني أعيشه ليس فقط لي بل لعائلتي ايضا والاوقات الجميلة الي شاركناها داخل الملعب وخارجه ، خاصة عندما فزنا بالالقاب”.