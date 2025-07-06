عاجل: تصريحات إنريكي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للاندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تأهل باريس سان جيرمان الى نصف نهائي مونديال الاندية بعد الفوز على بايرن ميونخ بهدفين دون رد ، مساء اليوم السبت ، في ربع نهائي البطولة.

لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان علق على التأهل قائلا:

“نستحق أن نكون هنا أيضا لأن جماهيرنا تستحق رؤية هذا ، آمل أن نواصل التحسن وأن نتمكن من اللعب في نهائي آخر ، هذا هو هدفنا”.

وعن مواجهة البايرن : “أعتقد أن المباراة كانت متقاربة ، كنا نعلم مسبقا انها ستكون صعبة ، لكننا سعداء ، علينا أن نتعافى ونفكر في نصف النهائي”.

اضاف : “في هذا الموسم الطويل لابد أن نكون هنا بهذه العقلية التي نراها من الفريق في كل تدريب وكل مباراة أمر رائع”.