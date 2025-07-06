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عاجل: تصريحات إنريكي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للاندية

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شكرا لاهتمامكم بخبر تصريحات إنريكي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للاندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تأهل باريس سان جيرمان الى نصف نهائي مونديال الاندية  بعد الفوز على بايرن ميونخ بهدفين دون رد ، مساء اليوم السبت ، في ربع نهائي البطولة.

لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان علق على التأهل قائلا:

“نستحق أن نكون هنا أيضا لأن جماهيرنا تستحق رؤية هذا ، آمل أن نواصل التحسن وأن نتمكن من اللعب في نهائي آخر ، هذا هو هدفنا”.

وعن مواجهة البايرن : “أعتقد أن المباراة كانت متقاربة ، كنا نعلم مسبقا انها ستكون صعبة ، لكننا سعداء ، علينا أن نتعافى ونفكر في نصف النهائي”.

اضاف : “في هذا الموسم الطويل لابد أن نكون هنا بهذه العقلية التي نراها من الفريق في كل تدريب وكل مباراة أمر رائع”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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