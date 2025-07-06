عاجل: هل يتعاقد برشلونة مع نيكو ويليامز في 2026؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- رغم فشل صفقة انتقال الجناح الاسباني نيكو ويليامز من اتلتيك بلباو الى برشلونة إلا ان الاخير قد يجدد محاولاته الصيف القادم لجلبه الى صفوفه .

ويليامز كان قاب قوسين او ادنى من التوقيع لبرشلونة غير ان الضمانات المالية لقيد اسمه مباشرة بعد التوقيع لم تكن متوفرة لدى النادي الكتالوني مما دفعه الى التراجع و التمديد لناديه حتى العام 2035 مع رفع شرطه الجزائي الى 100 مليون يورو .

تحمل برشلونة مسؤولية فشل الصفقة قد يدفعه للمحاولة الثالثة صيف العام 2026 حيث ستكون وضعيته المالية افضل من الصيف الحالي لاعتبارات عديدة .

كما انه لا يستبعد ان يكون هناك اتفاق غير معلن بين ويليامز و ناديه بلباو يقضي باستمراره معه لموسم جديد مع تسهيل عملية انتقاله لبرشلونة صيف العام 2026 مما يتيح للنادي الباسكي تحقيق مكاسب مالية اعلى دون ان يضطر برشلونة الى دفع قيمة الشرط الجزائي بل يكون تحديد سعره بالتفاوض بين الطرفين .

ما يؤكد هذا الاحتمال ان قيمة الشرط الجزائي التي وضعها بيلباو في عقد ويليامز ضئيلة في عقد يمتد لعشرة اعوام و للاعب مميز مثل ويليامز حيث كانت ستقترب من المليار يورو لو كان في برشلونة او ريال مدريد .

بلباو رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز للحدود التي يمكن لبرشلونة بلوغها خاصة انه لن يكون مجبرا على تسديدها كلها في حال اصر اللاعب على الرحيل و تدخل الفيفا .