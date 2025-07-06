عاجل: سان فيرمين.. ما لا تعرفه عن جنون الجري أمام الثيران

شكرا لاهتمامكم بخبر سان فيرمين.. ما لا تعرفه عن جنون الجري أمام الثيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تتهيأ مدينة بامبلونا الواقعة شمال إسبانيا لانطلاق فعاليات مهرجان سان فيرمين الشهير، الحدث الأبرز في تقويمها السنوي، والذي يستمر لمدة تسعة أيام حافلة تبدأ في 6 يوليو وتختتم منتصف ليل 14 من الشهر نفسه.

وخلال تلك الفترة، تتحول المدينة إلى مسرح مفتوح ينبض بالحياة والموسيقى والثقافة وسباقات الثيران الشهيرة عالميًا.

مزيج من الجرأة والاحتفال

يتوافد الآلاف إلى بامبلونا سنويًا لخوض تجربة فريدة من نوعها تجمع بين المخاطرة والبهجة، لا سيما في سباقات الثيران الصباحية أو ما يُعرف بـ”الإنثييروس” (Encierros)، التي نالت شهرة عالمية بفضل رواية “الشمس تشرق أيضًا” للأديب الأمريكي إرنست هيمنجواي.

في كل صباح من 7 إلى 14 يوليو، يبدأ السباق في تمام الثامنة صباحًا، حيث يركض المشاركون لمسافة 875 مترًا عبر أزقة المدينة القديمة، مطاردين بقطيع من ثيران المصارعة المتجهة لاحقًا إلى حلبة المصارعة لمعارك “الكوريداس”.

وتشهد نسخة 2025 من المهرجان عودة مصارع الثيران الشهير مورانتي دي لا بويبلا بعد غيابه العام الماضي، فيما تستقطب المشاركة المرتقبة للقطعان الجديدة مثل ألفارو نونيز والمفضلين كـأندريس روكا ري اهتمام الجماهير العاشقة لهذه الطقوس.

طقوس وتقاليد راسخة

قبل انطلاق كل سباق، يردد المشاركون ثلاث مرات دعاء الحماية أمام تمثال صغير للقديس سان فيرمين، راعي المهرجان، في لحظة مشحونة بالعاطفة والترقب.

ويتطلب الانضمام للسباق شروطًا واضحة: أن يتجاوز العمر 18 عامًا، وأن يكون المشارك بكامل وعيه (غير متأثر بالكحول أو المخدرات)، ولا يُسمح بحمل كاميرات أو هواتف.

مواكب وموسيقى وأزياء مميزة

يرتدي سكان المدينة وزوارها الأزياء التقليدية البيضاء والمنديل الأحمر الشهير “البانويليو”، الذي يُربط حول الرقبة خلال أيام المهرجان، إحياءً لذكرى استشهاد القديس سان فيرمين في القرن الثالث.

ويُعتبر ارتداء “البانويليو” رمزًا للانتماء والفرح، بينما تضفي بعض الأندية المحلية ألوانًا أخرى على هذه العادة مثل الأزرق والأخضر.

إلى جانب سباقات الثيران، تعج شوارع بامبلونا بمظاهر احتفالية أخرى، أبرزها موكب الكابيثودوس الذي يضم رؤوس دمى عملاقة وشخصيات ضخمة، إلى جانب عروض موسيقية تقدمها فرقة “لا بامبلونيسا”، وفرق القِربة وعازفي التشستولاري التقليديين.

التشوبينازو.. لحظة الانطلاق الكبرى

يبدأ المهرجان رسميًا في منتصف نهار 6 يوليو بإطلاق صاروخ من مبنى بلدية بامبلونا في بلازا كونسيستوريال، في لحظة جماعية مبهجة تُعرف باسم “التشوبينازو”، حيث يغمر اللونان الأبيض والأحمر المدينة بالكامل إيذانًا ببدء الاحتفالات.

مشاهدة السباقات وأسعار الشرفات

يختار كثيرون مشاهدة السباق من خلف الحواجز الخشبية المجاورة لمسار الجري، فيما يفضّل آخرون الاستمتاع بالمشهد من شرفات تطل على المسار، بأسعار تتراوح بين 80 و150 يورو للشخص، وفقًا لموقع الشرفة وتوقيت السباق.

كما تُعرض وقائع الجري مباشرة عبر شاشات عملاقة في بلازا ديل كاستييو ومواقع أخرى.

أكثر من 500 فعالية خلال المهرجان

يقدم مهرجان سان فيرمين أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية، تتوزع بين العروض الموسيقية، والمواكب، والرقصات الشعبية، والألعاب النارية، والأنشطة الترفيهية.

وتحتضن بلازا ديل كاستييو أبرز الحفلات الموسيقية المجانية، بمشاركة فرق متنوعة ترضي جميع الأذواق.