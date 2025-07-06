عاجل: أماكن مدارس التمريض بالمحافظات 2025-2026.. نظام الخمس سنوات

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن بدائل مناسبة للثانوية العامة، وتبرز مدارس التمريض كخيار مميز، لما توفره من تدريب عملي وفرص واعدة للعمل داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، ويرغب الكثير في معرفة عناوين وأماكن مدارس التمريض بالمحافظات

شروط القبول في مدارس التمريض 2025

اجتياز الكشف الطبي.

الالتزام بالسن القانوني المعلن للقبول.

اجتياز اختبارات القبول الشخصية والتعليمية.

توفر أماكن شاغرة وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.

الحصول على مجموع مناسب في الشهادة الإعدادية (يُحدد لكل محافظة بشكل مستقل).

مميزات الدراسة في مدارس التمريض بعد الإعدادية 2025

وتعتبر مدارس التمريض من المؤسسات التعليمية الفنية المتخصصة التي توفر للطلاب تدريبًا عمليًا داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مما يخلق بيئة تعليمية تطبيقية تُعدّهم للعمل مباشرة بعد التخرج.

كما يحصل الطالب على دبلوم فني تمريض بعد خمس سنوات من الدراسة، مع إمكانية الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض ثم التقديم على كلية التمريض لاحقًا.

موعد إعلان تنسيق التمريض 2025

بحسب مصادر بوزارة الصحة، فإن تنسيق مدارس التمريض 2025 سيُعلن خلال الأيام المقبلة، ويُحدد بشكل منفصل لكل محافظة، العوامل التي تؤثر على درجات القبول تشمل:

نسبة النجاح في الإعدادية.

عدد المتقدمين للمدرسة.

عناوين مدارس التمريض بالمحافظات 2025-2026

محافظة القاهرة: يوجد بها مدرسة “الباقيات الصالحات ومدرسة القمة “ الكهرباء”4

محافظة الإسكندرية: يوجد بها مدرسة “ المنتزة “1”، المريم، البرج الجديد”

محافظة البحيرة: يوجد بها مدرسة ” جانگلیس، المنار، فرسان الخبر:

محافظة المنيا: يوجد بها مدرسة مودرن رجاك

محافظة الفيوم: يوجد بها مدرسة إنجاز

محافظة دمياط: يوجد بها مدرسة النهوض

محافظة الدقهلية: يوجد بها مدرسة “ اللوتس، الاجياد”

محافظة بني سويف: يوجد بها مدرسة” المستقبل بجمصة EGNS – احتي، برفکت”

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على عناوين مدارس التمريض بالمحافظات عبر الصورة التالية: