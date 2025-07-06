عاجل: بين النظافة والعادات.. كم مرة يمكن ارتداء الملابس قبل غسلها؟

شكرا لاهتمامكم بخبر بين النظافة والعادات.. كم مرة يمكن ارتداء الملابس قبل غسلها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - من البيجاما إلى الجينز، تختلف العادات المنزلية حول عدد مرات ارتداء الملابس دون غسلها، لكنها كثيرا ما تبنى على ما تربينا عليه لا على ما ينصح به الطب أو العلم.

الغسيل بين النظافة والعادات

وبينما ترى بعض الأسر ضرورة تغيير الملابس يوميا، يرى آخرون أن تكرارا استخدام الملابس لا ضرر به مادامت القطعة نظيفة ظاهريا، لكن ماذا يقول الخبراء حول هذه العادة البسيطة المثيرة للجدل.

أثارت المؤثرة أليسون ديلبيردانج، نقاشا واسعا عبر المنصات الاجتماعية بعد أن نشرت فيديو صرحت فيه بأنها ترتدي نفس البيجاما لعدة ليال متتالية كما اعتادت في طفولتها، وفق ما ذكرته الـ ” سي إن إن”.

غسل الملابس يعتمد على المبادئ

وبحسب الأطباء، فإن توقيت غسل الملابس ليس مسألة طبية دقيقة بقدر ما هو قرار شخصي يتأثر بدى تعرف كل فرد ونوع القماش ونمط الحياة وحتى مدى الانشغال الذهني.

الدكتور أنتوني روسي، طبيب الأمراض الجلدية في مركز “ميموريال سلون كيترينج” في نيويورك، يوضح أن نظرة الغرب النظافة تميل إلى المبالغة، ويقول: “كثيرون يفرطون في غسل ملابسهم بدافع ‘النظافة الزائدة’، وهو ناتج عن توافر الموارد أكثر من الحاجة الفعلية”.

وفي السياق ذاته، تشير الدكتورة منال محمد، أستاذة الأحياء الدقيقة في جامعة وستمنستر بلندن، إلى أن تكرار ارتداء نفس الملابس قد يكون وسيلة لتقليل الإجهاد الذهني الناتج عن اتخاذ قرارات متكررة، مشيرة إلى أن اختيار الملابس صباحًا أمر مرهق للبعض، لذا فإن ارتداء نفس القطعة يخفف هذا العبء.

ما الذي يجب غسله يوميًا؟

ورغم المرونة العامة، في قواعد غسل الملابس تفق الخبراء على أن بعض الملابس تستدعي الغسل بعد كل استخدام، مثل:

الملابس الداخلية.

الجوارب.

الليجنز.

الملابس الرياضية.

وأي قطعة تظهر عليها علامات العرق أو الأوساخ أو الروائح.

ويعود السبب، بحسب روسي، إلى أن هذه الملابس تلامس مناطق من الجسم غنية بالبكتيريا الطبيعية، ما يهيئ بيئة مثالية لنمو الفطريات والميكروبات، ويزيد من خطر الإصابة بعدوى جلدية.

كما أن الملابس الرياضية قد تتعرض لبكتيريا خطيرة مثل المكورات العنقودية الذهبية خاصةً في الصالات الرياضية.

ويلفت روسي إلى ترك الملابس الرياضية لتجف بدلًا من غسلها هو خطاء شائع لأن الحرارة تساعد البكتيريا على النمو، ما لم تكن كافية لتعقيم القماش.

البيجامات والجينز والمعاطف

البيجامات، بحسب الخبراء، يمكن ارتداؤها لعدة أيام متتالية، وأحيانًا لأسبوع كامل، بشرط الاستحمام قبل النوم وارتداء ملابس داخلية نظيفة، أما الجينز، فيعد من أكثر القطع التي يُثار الجدل حولها.

أما عن الجينز يصرخ روسي بأنه لا يغسل الجينز ما لم يكن متسخا، بينما تنصح محمد بغسله شهريا ما لم يفرض أسلوب حياة الفرد خلاف ذلك.

بينما المعاطف والسترات، فيكفي غسلها مرة كل أسبوعين أو شهريًا، كونها لا تلامس البشرة بشكل مباشر.

أسئلة تساعدك على اتخاذ القرار

قبل أن تعيد ارتداء قطعة من ملابسك، ينصح الخبراء بطرح الأسئلة التالية:

هل لها رائحة؟

هل هي متسخة أو متعرقة؟

هل أعاني من مشاكل جلدية؟

اختصر الدكتور جيريمي فينتون، المتخصص في الأمراض الجلدية، الأمر بقوله إن: “الإجابة تختلف من شخص لآخر، لكنها في النهاية تدور حول الملاحظة الشخصية والراحة الصحية”.