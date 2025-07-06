عاجل: أبرز أرقام مولر مع بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أغلق توماس مولر صفحة بايرن ميونخ من مسيرته الرياضية، حيث كانت اليوم مباراته الأخيرة مع الفريق.

وظهر مولر في كأس العالم للأندية المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأخيرة بقميص العملاق البافاري، تاركًا إرثًا كبيرًا لا ينسى.

وبالعودة لقاعدة بيانات موقع ترانسفير ماركت، سنجد أن مولر قد خاض مع البايرن 765 مباراة في كل البطولات، وسجل خلالها 250 هدف، وقدم 276 تمريرة حاسمة.