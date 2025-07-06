عاجل: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الجيولوجيا والرياضة وعلم النفس اليوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة الرياضيات للشعبة العلمية بالنظام الجديد والقديم، وامتحان مادتي الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، لطلاب النظام القديم، وذلك ضمن المواد المضافة للمجموع.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025، يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 10 يوليو الجاري.

عدد طلاب الثانوية العامة

وأكدت وزارة التعليم، أن عدد طلاب الثانوية العامة 2025، بلغ 813 ألف و875 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين في النظام الجديد 768 ألف و353 طالبًا، وفي النظام القديم 45 ألف و522 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973.

كما أن هناك 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، فيما بلغ عدد الملاحظين 120 ألف 232 ملاحظ، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

تعليمات لطلاب الثانوية العامة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة، لسير الامتحانات بسلامة ويسر، وجاءت التعليمات كما يلي:

إذا تأخرت عن موعد بدء الامتحان في أية مادة مدة لا تزيد على 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة يسمح لك بدخول الامتحان، وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح لك بدخول الامتحان في هذه المادة فقط.

على الطالب إحضار جميع الأدوات اللازمة لامتحان أي مادة، إذ لا يصرف للطالب إلا كراسة الأسئلة + ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية + كتاب المفاهيم.

التأكد من عدد أوراق كراسة الأسئلة وصحة كل من ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية قبل بدء الإجابة.

تملأ البيانات الخاصة بالطالب بكراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الإجابة مع تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس ونموذج الامتحان ولغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات بالقلم الجاف.

عدم كتابة اسمك أو رقم جلوسك في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة وكذلك ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلًا كاملًا بورقة البابل شيت، واختيار أكثر من إجابة للسؤال يفقدك درجة السؤال.

إجابة الأسئلة المقالية بالورقة المخصص لها إجابة هذه الأسئلة ولن يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية بكراسة الأسئلة.

تسليم كراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم إلى الملاحظ يدًا بيد في نهاية الزمن المحدد للامتحان.

عدم الدخول إلى مقر الامتحان بأي كراسات أو مذكرات أو الهاتف المحمول أو التابلت أو أي أجهزة تساعد على الغش.

لا يسمح بخروجك من الامتحان إلا في النصف ساعة الأخيرة من الزمن المقرر لامتحان أي مادة وأيضًا بعد تسليم كراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم.

كل من يخالف هذه التعليمات أو يحاول الغش أو التخاطب مع غيره من الطلاب أو مخالفة اللوائح التي تتعلق بالامتحان يتعرض لإلغاء الامتحان تطبيقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 المنظم لذلك بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية وفقًا لأحكام القانون 205 لسنة 2020 الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان، ويتعيّن عليك الاطلاع على القرار الوزاري والقانون السابق ذكرهما من خلال موقع الوزارة.