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عاجل: تشيلسي لن يتوقف.. صفقتين قادمتين في الطريق

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يبدو وأن تشيلسي لن يتوقف عن القيام بالمزيد من الصفقات، حتى يطمئن على أن الفريق أصبح جاهزًا بشكل تام للموسم الجديد.

وكان البلوز قد أعلنوا اليوم عن تعاقدهم مع أحدث صفقاتهم جيمي جيتنز من بوروسيا دورتموند، لكن بعض المصادر أكدت بأن هناك صفقتين جديدتين في الطريق.

وبحسب موقع فوتبول لندن، فإن الصفقة الأولى ستكون لمحمد قدوس لاعب وست هام يونايتد، أما الصفقة الثانية ستكون لمايك ماينان حارس ميلان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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