عاجل: هيئة الطرق تكشف سبب تسمية عقبة التوحيد بهذا الاسم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يُذكر أن منطقة عسير تتمتع بشبكة طرق فريدة تسهم في خدمة أهالي هذه المنطقة الحيوية وزوّارها، ودعم الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة، كما تعد “عقبة التوحيد” من أهم المشروعات في المنطقة, إذ تسهل تنقل أهالي المنطقة وزوّارها بين منطقتي السراة وتهامة، ويقلص مسافة الطريق الذي يخدم ما يقارب 22 ألف مركبة شهريًا من ساعة وربع إلى أقل من 30 دقيقة، بالإضافة إلى تسهيل وصول المسافرين وأهالي المنطقة للأماكن المقدسة من خلال المرور من محافظة النماص لمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتخفيف الازدحام عن العقبات الأخرى.