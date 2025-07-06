عاجل: كيف استقبل الجمهور عودة عادل إمام وعبلة كامل؟

شكرا لاهتمامكم بخبر كيف استقبل الجمهور عودة عادل إمام وعبلة كامل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بينما يحتفل الزعيم عادل إمام بزفاف حفيده الأكبر، عاد إلى الضوء دون أن ينطق بكلمة، ليعبّر الجمهور عن شدة اشتياقه للزعيم بعد غياب طال لمدة 5 سنوات.

غياب عادل إمام

بعد مشاركة الزعيم في مسلسل “فلانتينو” عام 2020، اختفى عن الشاشة ليتأثر الجمهور بـ غياب عادل إمام، لكن بعد 5 سنوات عاد إلى الواجهة مجددًا بعد نشر نجليه رامي ومحمد عادل إمام، صورة تجمّع عائلي في عقد قران عادل رامي إمام، إذ كان يتوسط الزعيم بين العروسين “عادل وفريدة” وفور نشرها تفاعل عليها عدد كبير من الجمهور والفنانين وتصدر بعدها اسم عادل إمام ترند محرك البحث جوجل.

أول صورة للزعيم عادل إمام في عقد قران حفيده بعد غيابه

تعليقات الفنانين على أحدث ظهور للزعيم عادل إمام

علقت الفنانة منى زكي على الصورة قائلة: “ربنا يحفظكوا لبعض”، كما علق الفنان عمرو عبد العزيز قائلًا: “الله على جمال الصورة الحلوة دي.. آل إمام كلهم متجمعين يارب دايما”.

وجاء تعليق من الملحن والشاعر تامر حسين، حيث قال: “ألف ألف مبروك.. الصورة عظيمة بالزعيم الله يبارك في عُمره”، كما عبر الفنان حسام داغر عن اشتياقه للزعيم قائلًا: “الله.. الأستاذ عادل امام أخيرًا ظهر وطمنا عليه ربنا يديله الصحة والعافية.. ألف مبروك يا رامي يا حبييي جواز عادل الصغير وربنا يديم عليكو فرحتكوا و لمتكم”.

وجاء تعليق أيضًا من الفنان علي الشامل، وقال: “ظهور الزعيم عادل أمام أخيرًا علي الميديا.. ربنا يبارك في عمره في زفاف حفيده عادل رامي عادل إمام”، أما عن السيناريست مدحت العدل فقال: “الزعيم ربنا يديم الصحة وطول العمر.. مبروك يا رامي”.

كما علق الفنان محمد عز على صورة الزعيم قائلًا: “الزعيم عادل إمام يظهر بعد غياب سنوات في كتب كتاب حفيده.. وحشتنا أوي يا زعيم”.

تعليقات الجمهور على صورة الزعيم

كما علق الجمهور بشكل إيجابي على صورة الزعيم النادرة بعد غيابه لسنوات، فمنهم من قال: “وحشتنا يا زعيم”، “نورت يازعيم ربنا يبارك بعمرك وعافيتك”، “الزعيم منور الدنيا.. وحشتنا جدا.. الف مبروك ربنا يتمم بخير ويسعدكم يارب”، “وحشتنا يا أبو رامي”.

ظهور عبلة كامل

احتفاء الجمهور بظهور عادل إمام سبقه الشيء ذاته مع الفنانة عبلة كامل بعد نشر حساب يُقال إنه يعود لابن شقيقها بموقع “تيك توك”، صورة تجمعه بها، وعلّق عليها قائلًا: “عمتي حبيبتي”، ما دفع الآلاف من جمهورها للتفاعل معها بشكل كبير، مؤكدين مدى حبهم لها، وكانت تلك الصورة الظهور الأول لـ عبلة كامل بعد غياب لسنوات أيضًا مثلما فعل الزعيم.

الفنانة عبلة كامل مع صلاح ابن أخيها

كما نُشرت صورة أخرى مع فتاة تُدعى فرح خالد أكدت أن لديها صلة قرابة بينهما، حيث قالت في تصريحات لـ “تليجراف مصر” إن الصورة التي جمعتها بالفنانة عبلة كامل حقيقية وليست ذكاء اصطناعيًا كما زعم البعض على منصات السوشيال ميديا.

الفنانة عبلة كامل مع فرح خالد

وأضافت فرح، خلال حديثها مع “تليجراف مصر”، أن هناك صلة قرابة تجمعها بالفنانة عبلة كامل من ناحية الأم، والصورة كانت جزءًا من جلسة لطيفة جمعتها مع ابن شقيق الفنانة، الذي نشر عبر حسابه على “تيك توك” صورًا لهما، وكتب عليها: “عمتي الغالية”.

حقيقة مرض عبلة كامل

وأوضحت فرح، أن ما يردده البعض عن إصابة عبلة كامل، بالمرض ووضع ملصق على يديها من أجل إخفائه هراء وغير صحيح، قائلة: “الاستيكر جه على يديها عادي وهي صحتها كويسة جدًا ومفيش أي حاجة من الكلام المنتشر دا”.

وأشارت فرح، إلى أنها مسحت صورها هي وصلاح ابن شقيق الفنانة، لأنهما لم يتوقعا الضجة الكبيرة التي حدثت بعد نشر تلك الصور، لذلك فضلّا إزالتها والتأكيد على أنها تتمتع بصحة جيدة.