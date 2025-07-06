عاجل: أديب: المساءلة ليست “تخوينًا” وإغلاق الإقليمي جزئيًا خطوة لوقف النزيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الإعلامي عمرو أديب إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإغلاق الطريق الإقليمي جزئيًا لتطويره تمثل خطوة أولية حاسمة لمعالجة الحوادث المأساوية التي يشهدها هذا الطريق.

وأضاف أديب، خلال برنامج “الحكاية” على قناة mbc مصر، أن هذا القرار يعكس إحساس الرئيس بمعاناة المصريين من تكرار الحوادث، مؤكدًا أن الهدف ليس اتهام أحد بالفساد، بل تصحيح الأوضاع وضمان سلامة المواطنين من خلال فحص دقيق للطريق.

وأضاف: “الرقابة والفحص والمساءلة مش تخوين، لجنة من المختصين اختاروها كما شئتم تدخل تبص على الإقليمي ويرجعوا يقولوا الطريق زي الفل، الدم اللي على الطريق بيوجعنا”.

وتابع أديب موضحًا أن الحساسية من المحاسبة في مصر غير مبررة فالمساءلة ليست “تخوينًا”، مشيرًا إلى أن الدولة التي تمتلك 7 آلاف كيلومتر من الطرق الحديثة لا يمكن أن تسمح بوجود “طريق الموت”.

الإعلامي عمرو أديب قال: “لا أريد إلا الإصلاح، ومعنديش أجندة أو تار شخصي مع حد، ولا أتحدث عن فساد، الاقتراح العظيم اللي وجه به وزير النقل للإعلاميين لما قال (هاتوا استشاري)، آن الأوان أن ننظر فيما يحدث بالإقليمي، ليه عندنا حساسية من المحاسبة؟”.

وأكد أن تطبيق القانون ليس بدعة، بل ضرورة لردع السلوكيات المرورية الخاطئة، مثل قيادة سيارات النقل الثقيل التي تحمل أوزانًا هائلة، معقبًا: “نحن شعب لا يحترم قوانين المرور ونمارس فسادًا على الطرق، لما بشوف عربية شايلة 180 طن ده ولا سيرك (علي بمبة)، تطبيق القانون ليس بدعة والعقوبة يجب أن تكون رادعة”.

وأشار إلى أن هذه سيارات النقل الثقيل تحولت إلى “سلاح قاتل” على الطرق، داعيًا إلى تشكيل لجنة هندسية من نقابة المهندسين لفحص الطريق وتحديد ما إذا كانت المشكلة في تصميمه أو أرضيته.

وأكد أديب أن الهدف من إثارة هذه القضية هو الإصلاح وليس تصفية الحسابات مع أي جهة، مشددًا على أن تغيير الأسلوب والسياسات في إدارة الطرق أولوية ملحة، مضيفًا: الوقاية خير من تكرار المآسي، واستمرار الوضع الحالي يجعل الطرق ساحة للموت بدلاً من أن تكون وسيلة للحياة.