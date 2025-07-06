عاجل: قطع إملاء للصف الأول الابتدائي 2025-2026

شكرا لاهتمامكم بخبر قطع إملاء للصف الأول الابتدائي 2025-2026 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعتبر قطع الإملاء للصف الأول الابتدائي بمثابة تدريب للتلاميذ على الكتابة الصحيحة للغة العربية، إذ تسهم في إتقان الإملاء وتحسين الخط.

من جهتها، توفر وزارة التربية والتعليم، قطع إملاء للصف الأول الابتدائي 2025-2026، ضمن التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية في نظامها الجديد، من أجل قياس المُعلم لمدى فهم واستيعاب تلاميذه.

قطع إملاء للصف الأول الابتدائي 2025-2026

ويراعى في وضع نصوص الإملاء للصف الأول الابتدائي أن تكون قصيرة وكلماتها بسيطة، وفيما يلي 15 قطعة في موضوعات متنوعة:

أحب جاري، جاري اسمه نبيل، أجلس معه أمام الكمبيوتر نلعب ونرسم ونلون.

ذهبت مع أسرتي إلى أقاربي إلى بيت جدتي. لعبت أنا وأختي مع بنت عمي وابن عمتي، وسمعنا حكاية جميلة من جدتي.

معلمتي ثناء معلمة نشيطة، أحب حديث معلمتي، تحكي معلمتي القصص الجميلة، ونحن نسمع في سرور.

الشارع الجميل

أسكن في شارع جميل، وأتعاون مع الجيران. نحن نزرع الأشجار ونزين الجدران، ونحافظ على الأزهار، ونضع القمامة في صندوق القمامة.

حديقة المدرسة جميلة، فصول المدرسة نظيفة، أنا أحافظ على نظافة مدرستي، فناء المدرسة واسع.

الفاكهة في بلادي كثيرة، فاكهة في الصيف وفاكهة في الشتاء، أشجار الفاكهة طويلة وقصيرة، ألوان الفاكهة كثيرة.

زرنا حديقة الحيوان، شاهدنا بيت الأسد. بيت الأسد واسع ونظيف، العرين بيت الأسد. الأسد حيوان مفترس.

في حظيرة جدي أبقار كثيرة، صغيرة وكبيرة، تأكل الحشيش والبرسيم والعلف.

محمد عنده كتاب جديد فيه دروس مفيدة، وقصص مسلية، ورسوم جميلة، وله غلاف نظيف جميل.

القرية قليلة المنازل، وشوارعها ضيقة، وبيوتها صغيرة مبنية بالطين، ويسكنها الفلاحون، وحولها حقول ومزارع.

رحلة إلى البحر

خرج سعيد مع أصحابه في رحلة جميلة إلى البحر ليقضي معهم يوما كاملا في جو البحر الذي يجدد النشاط بين منظر الموج والهواء والغروب والسفن، وفي المساء عاد من رحلته مسرورا.

من صفات المسلم

المسلم صادق في الكلام، أمين في المعاملة، يحب الخير للناس، يسعى في الخير دائما، يحافظ على وقته، منظم في غرفته، يطيع والديه، يتمنى أن يصبح نافعا لدينه ووطنه، ويرجو رضا الله.

الطيور في الصباح

إذا أشرقت الشمس خرجت الطيور من أوكارها، واستقبلت يومها السعيد نشيطة مسرورة. رأيت صباح اليوم عصفورة خرجت من عشها، وغردت بصوت جميل، ثم طارت في الجو لتبحث عن الرزق، وتطلب القوت.

يحتاج الإنسان إلى غذاء جيد، يحفظ صحته، ويزوده بالقوة والقدرة على العمل. ويتكون غذاء الإنسان من خبز ولحم وخضرة ودهن وبيض وفاكهة.

النحلة حشرة عجيبة تعيش في جماعات متعاونة، للنحلة أربعة أجنحة خفيفة حريرية، تسبح بها في جو السماء، وهي تنتقل من زهرة إلى زهرة ثم تخرج لنا عسلا حلوا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس.