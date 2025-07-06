عاجل: إيبرل يوجه رسالة لـ دوناروما بعد اصابة موسيالا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه ماكس ايبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ رسالة لحارس مرمى باريس سان جيرمان ، جيانلوجي دوناروما ، الذي تسبب في اصابة لاعب الفريق البافاري جمال موسيالا .

ايبرل قال: “عندما اقفز على الساق من الاسفل بسرعة وأنا ازن 100 كيلوجرام ، تكون هناك خطورة كبيرة في ان يحدث شيء “.

اضاف: “لا اعتقد اطلاقا أنه فعل ذلك عن قصد ، لكن في الوقت نفسه لم يبد أي نوع من الحذر اوالاحترام “.

الجدير بالذكر أن موسيالا تعرض لإصابة خطيرة بعد التحام عنيف مع دوناروما بالمبارة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للاندية.