عاجل: مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



تابع لحظة بلحظة مجريات مباراة ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم، موعد مواجهة أوروبية متكررة ولكن هذه المرة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، حين يصطدم ريال مدريد وبروسيا دورتموند في لقاء منتظر.

وتأهل ريال مدريد بالفوز على يوفنتوس بنتيجة 1-0 في دور الـ16، بينما نجح الفريق الألماني في الوصول لهذا الدور بعد تجاوزه فريق مونتيري المكسيكي.بنتيجة 2-1.

ويسعى كلا الفريقين لحجز مقعده في نصف النهائي، حيث يواجه الفائز في هذه المباراة، باريس سان جيرمان الذي انتصر 2-0 على بايرن ميونخ في ربع النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 يوم السبت الموافق 5 يوليو/ تموز 2025 على ملعب “ميت لايف”.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والساعة 12:00 ليلًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران غارسيا، دين هويسن، أنطونيو روديجر وترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: أردا غولر، جود بيلينغهام، أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا

بث مباشر لحظة بلحظة: مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025

الدقيقة 10: غونزالو غارسيا يسجل الهدف لصالح ريال مدريد

الدقيقة 20: فران غارسيا يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد

الدقيقة 32: سيطرة من ريال مدريد على مجريات المباراة

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