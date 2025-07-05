عاجل: ألونسو لديه ثأر خاص أمام دورتموند

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يواجه تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تحديًا خاصًا أمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رغم نجاحه الملحوظ مع فريقه السابق باير ليفركوزن، وذلك قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد قليل.

وأظهرت الإحصائيات أن ألونسو حقق الفوز في 64% من مبارياته مع ليفركوزن بشكل عام، لكنه لم يتمكن سوى من تحقيق 25% فقط من الانتصارات ضد دورتموند، مما يوضح صعوبة المواجهات بين الطرفين.

وإليكم إحصائيات ألونسو ضد دورتموند :

ليفركوزن 0-2 دورتموند | 2023.

ليفركوزن 1-1 دورتموند | 2023.

دورتموند 1-1 ليفركوزن | 2024.

دورتموند 2 – 3 ليفركوزن | 2025.

ليفركوزن 2 – 4 دورتموند | 2025.