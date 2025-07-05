عاجل: أشرف حكيمي يوجه رسالة دعم لجمال موسيالا (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر أشرف حكيمي يوجه رسالة دعم لجمال موسيالا (فيديو) والان مع التفاصيل



أعرب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن سعادته بعد تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وفاز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في ربع النهائي الثالث لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أُقيمت في مدينة أتلانتا الأمريكية.

ولعب أشرف حكيمي دوراً في ذلك الفوز حيث صنع الهدف الثاني لزميله عثمان ديمبلي، الذي أنهى به الفريق الباريسي أحلام نظيره البافاري رغم إنهاء المباراة بتسعة لاعبين فقط.

وعندما طُلب منه تلخيص أداء باريس سان جيرمان، قال حكيمي في تصريحاته بعد المباراة: “نشعر بالفخر والسعادة بمجهود الفريق، كنا نعلم أن بايرن فريق صعب، ونجحنا في تقديم ما يلزم لتحقيق الفوز”.

وأضاف: “بايرن ميونخ يلعب بطريقة مشابهة لنا، بنفس العقلية والأسلوب تقريبًا”.

وعن الخصم المحتمل في نصف النهائي، بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، أكد حكيمي: “ليس مهما مَن سنواجه، أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على أنفسنا، المهم أن نكون مستعدين ونسعى للفوز”.

كانت المقابلة على وشك الانتهاء، لكن حكيمي أراد الحديث عن إصابة جمال موسيالا لاعب بايرن، الذي تعرّض لإصابة قوية خلال اللقاء، ليتمنى له الشفاء العاجل.

وقال النجم المغربي: “بالنسبة لموسيالا، أعتقد أن هذه المباراة كانت مهمة جداً له اليوم، أريد أن أعبّر عن دعمي له، وآمل أن نراه قريباً على أرض الملعب من جديد”.

اتفرج مقابلة أشرف حكيمي بعد مباراة باريس وبايرن

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