عاجل: كيف يقضي لاعبو برشلونة إجازتهم؟.. صور

شكرا لاهتمامكم بخبر كيف يقضي لاعبو برشلونة إجازتهم؟.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- لا يزال لاعبو فريق برشلونة يتمتعون بأسبوع إضافي من الإجازة قبل استئناف التحضيرات للموسم الجديد، حيث من المقرر أن تبدأ فترة الإعداد الميداني يوم الأحد المقبل 13 يوليو بإجراء الفحوصات الطبية الروتينية.

ويستغل نجوم البلاوغرانا أيامهم الأخيرة من الراحة في أماكن مختلفة حول العالم، حيث قضى الثنائي الشاب لامين يامال وفيرمين لوبيز وقتاً مميزاً في إشبيلية خلال مهرجان “بورو لاتينو” الموسيقي، وشهدوا عروضاً حية لفنانين مشهورين وشارك يامال صوراً من كواليس الفعاليات مع الفنانين.

وفي بولندا، احتفل حارس مرمى الفريق تشيزني بعيد ميلاد زوجته مارينا، وسط أجواء موسيقية ضمن مهرجان موسيقي شهير.

ومع اقتراب نهاية العطلة، يستعد اللاعبون للعودة مجدداً إلى تدريبات الفريق استعداداً لموسم جديد يحمل آمالاً كبيرة لجماهير برشلونة.