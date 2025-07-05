عاجل: نظرة على ما حققه ديمبلي في المباريات الكبيرة هذا الموسم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قاد عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان فريقه للفوز على بايرن ميونخ بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الاندية.

ديمبلي في المباريات الكبيرة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم:

اسيست ضد اتلتيكو مدريد

هدف ضد مانشستر سيتي

هاتريك ضد شتوتغارت

هدفين ضد بريست

هدف ضد ليفربول

2 اسيست ضد استون فيلا

اسيست وهدف ضد ارسنال

2 اسيست ضد انتر ميلان

هدف ضد بايرن ميونخ .