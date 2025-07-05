عاجل: تخزين معادن حرجة.. أوروبا تتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية

شكرا لاهتمامكم بخبر تخزين معادن حرجة.. أوروبا تتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والان مع التفاصيل



ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» السبت، نقلًا عن مسوّدة وثيقة للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين معادن حرجة في إجراء احترازي لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات بسبب التوتّر الجيوسياسي.

وجاء في المسوّدة، بحسب الصحيفة، أن “الاتحاد الأوروبي يواجه توقّعات بمخاطر متزايدة التعقيد والتدهور، تتسم بتنامي التوتّر الجيوسياسي، ومنه الصراعات، مع آثار متزايدة لتغيّر المناخ والتدهور البيئي وتهديدات متنوّعة وإلكترونية”.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقة حذّرت من أن الظروف عالية المخاطر مدفوعة “بنشاط متزايد من ناشطين في مجال القرصنة الإلكترونية ومتسلّلين إلكترونيين وجماعات ترعاها دول”.

ولم ترد المفوضية الأوروبية حتى الآن على طلب من “رويترز” للتعليق.

وذكرت الصحيفة أن مسوّدة الوثيقة، التي من المقرّر نشرها خلال أيام مع احتمال إدخال تعديلات عليها، تشير إلى وجود “تفاهم مشترك محدود حول السلع الأساسية اللازمة للاستعداد لمواجهة الأزمات على خلفية توقّعات بمخاطر سريعة التّطور”.

وكشفت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهّب، وحثّت الدول الأعضاء على زيادة مخزوناتها من التجهيزات الحيوية، وتشجيع مواطنيها على الاحتفاظ بإمدادات أساسية كافية لما لا يقل عن 72 ساعة في حالة الطوارئ.

جرى تصميم هذه الاستراتيجية لإعداد التكتل لمواجهة مخاطر مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية، ومنها احتمال وقوع عدوان مسلّح على دول الاتحاد الأوروبي.

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