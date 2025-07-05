عاجل: بعد توجيهات السيسي.. المرور تبدأ دراسة أماكن الصيانة المقرر إغلاقها بالإقليمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأت الإدارة العامة للمرور دراسة أماكن الأعمال والصيانة التي سيتم إغلاقها بالطريق الإقليمي، وذلك تنفيذًا للتوجيه الرئاسي الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإغلاق أماكن الصيانة والإصلاحات وتوفير بدائل لها.

وسيقوم رجال الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة في أماكن الإغلاقات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات.

5 فيديوهات توثق حادث الإقليمي بالمنوفية

كانت “تليجراف مصر” موجودة في قلب حادث الطريق الإقليمي الجديد والذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص، ورصدت أكثر من مشهد في 5 فيديوهات مختلفة تعكس مأساة ضحايا الحادث وأنين المصابين وآثار الحطام المروع الذي خطف أرواح 9 أشخاص في غمضة عين.

المقطع الأول.. فيديو يرصد آثار الحادث

رصدت عدسة “تليجراف مصر” مقطع فيديو، للحافلتين وهما مهمشتين ومحطمتين بالكامل إثر الحادث، فكان مشهد السيارتين بمثابة “قطعتين من الصفيح”.

المقطع الثاني.. فيديو يرصد آخر ما تبقى من الضحايا

في المقطع الثاني، رصدت عدسة “تليجراف مصر” مقطع فيديو من داخل الميكروباص المحطم رصد آخر ما تبقى من الضحايا، وفي لقطة موجعة ظهر في الفيديو “كيس بسكويت” كان يتناوله أحد الضحايا قبل الحادث، كما رصدت حذاء أحد الضحايا داخل السيارة المحطمة، وأثار الفيديو حالة كبيرة من الحزن والألم في قلوب الجميع.

المقطع الثالث.. محافظ المنوفية يتابع حالة المصابين

في المقطع الثالث، رصدت “تليجراف مصر” محافظ المنوفية أثناء زيارته إلى مستشفى الباجور، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ومساندة أسرهم والتخفيف عن آلامهم.

المقطع الرابع.. دموع الأسرة أمام المستشفى

وفي المقطع الرابع، رصدت “تليجراف مصر” لحظة تجمع أهالي ضحايا ومصابي الحادث أمام مستشفى الباجور، وسط حالة حزن عارمة ارتفعت فيها أصوات الصراخات وكثرت فيها الدموع، منتظرين بكل صبر لحظة خروج جثامين أبنائهم من المستشفى لتشييعها إلى مثواها الأخير.

المقطع الخامس.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وروى أحد أصدقاء الناجين من حادث الإقليمي بعين باكيه تفاصيل صادمة قائلا: “ده طريق الموت مش الإقليمي، كل يوم حوادث وفواجع وأرواح ناس بتروح، والنهارده صاحبي كلمني بيقلي (الحقني أنا عامل حادثة على الطريق الإقليمي)، وأول ما رحت لقيت منظر صعب جدا العربيات مدمرة والناس متوفية في كل مكان، وصاحبي كان بيصرخ من الوجع، إحنا لسة ملحقناش نفوق من حادث بنات المنوفية”.

تفاصيل حادث الإقليمي الجديد

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمي، الأمر الذي أسفر عن رحيل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وسيارات الإغاثة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.