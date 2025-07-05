أخبار اليمن : فيضانات في تكساس وحرائق بكاليفورنيا

فيضانات في تكساس وحرائق بكاليفورنياأدت الفيضانات المباغتة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت وسط ولاية تكساس الأمريكية إلى مقتل 30 شخصا على الأقل، فيما أكدت السلطات إنقاذ أكثر من 13 ألف آخرين، فيما لا تزال أكثر من 20 فتاة من المشاركات في مخيم صيفي في عداد المفقودين.

وفرضت السلطات حظر التجوال في مدينة هيوستن الأكثر تضررا في تكساس حتى الآن، وذلك تحسبا من وقوع أعمال نهب. وأكدت السلطات أن عملية إنقاذ السكان العالقين في منازلهم جراء الفيضانات مستمرة، وأن نحو 20 ألف شخص لا يزالون داخل ملاجئ مؤقتة.

وقد أدى هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار هارفي الذي ضرب تكساس قبل أيام إلى غمر مساحة شاسعة في جنوب شرقي الولاية.

وصرح دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس أن بعض القتلى هم من الأطفال.

وقال باتريك إن "نحو 23 فتاة" من مخيم ميستيك على ضفة نهر غوادالوب الذي ارتفع منسوبه ثمانية أمتار في 45 دقيقة خلال الليل، لم يتم العثور عليهن. وأضاف "هذا لا يعني أنهن فقدن، ربما يكن قد تسلقن الأشجار أو لا تملكن وسيلة اتصال".

وحذر مسؤولون محليون وفدراليون السكان من السفر إلى المنطقة التي تنتشر فيها المخيمات على طول النهر، مع وجود عشرات الطرق المقطوعة. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منازل جرفتها الفيضانات المباغتة الناتجة عن هطول أمطار غزيرة.

وشارك غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس مقطع فيديو على منصة اكس يظهر فيه رجل إنقاذ يتدلى من مروحية ويسحب شخصا من أعلى شجرة حاصرتها مياه الفيضانات.

وتم نشر نحو 500 رجل إنقاذ و14 طائرة مروحية بمؤازرة من الحرس الوطني في تكساس وخفر السواحل الأمريكي. في حين أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرا من وقوع فيضان بالنسبة الى وسط جنوب مقاطعة كير، داعية السكان إلى تجنب أي تنقل وطالبة ممن يقيمون في جوار نهر غوادالوب التوجه "إلى مناطق أكثر ارتفاعا".

حرائق في كاليفورنيا

وفي كاليفورنيا، أعلنت السلطات الخميس أن أكثر من 300 عنصر إطفاء يُكافحون أكبر حريق غابات تشهده كاليفورنيا هذا العام، مبدية خشيتها من صيف خطر للغاية يتهدّد الولاية.

واندلع "حريق مادري" الأربعاء في مقاطعة سان لويس أوبيسبو، وهي منطقة ريفية تقع في وسط الولاية.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء لنحو 200 شخص في المنطقة حيث تتهدّد النيران عشرات المباني.

لكنّ الأخطر من الأضرار المُحتملة هو سرعة انتشار الحريق، ففي غضون 24 ساعة، أتت النيران على ما يقرب من 213 كيلومترا مربّعا، وفقا لآخر نشرة أصدرتها هيئة الإطفاء في الولاية.

وقال مكتب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم في منشور على منصة إكس إنّ "الولاية ستكون دائما حاضرة لحماية كل المُجتمعات، بغضّ النظر عن مكان اندلاع الحريق".

وأعلن المكتب إرسال تعزيزات إلى سان لويس أوبيسبو للمساهمة في إطفاء النيران.

ويأتي هذا الحريق بعد حرائق أخرى عديدة شهدتها كاليفورنيا في الأيام الأخيرة واستدعت عمليات إخلاء وأثارت مخاوف من صيف صعب ينتظر الولاية.

وشهد جنوب كاليفورنيا خلال فصلي الشتاء والربيع جفافا غير معتاد مما جعل الغطاء النباتي اليوم جافّا كما لو كان في عزّ الصيف، وفقا لدانيال سوين، المتخصّص في الظواهر الجوية المتطرفة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس.

