أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 57338

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 57338ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 57 ألفاً و338 شهيداً، و135 ألفاً و957 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 70 شهيدا، و332 مصابا، مضيفة أن شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 23 شهيدا، وأكثر من 54 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا للمستشفيات إلى 743 شهيدا وأكثر من 4,891 مصابا.

وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي ارتفعت إلى 6,780 شهداء، و23,916 إصابة، بالإضافة إلى عدد من الضحايا عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.