أخبار اليمن : أمطار وعواصف رعدية وتحذير من البحر

أمطار وعواصف رعدية وتحذير من البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية نتيجة الرياح خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها الرعد على أجزاء من محافظات إب، تعز، الضالع، ريمة، ذمار والبيضاء ومرتفعات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد على أجزاء من محافظات صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعدة، غرب الجوف والمهر.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في الحوبان تعز: 0.3ملم، القطاع – حدة: 0.1ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات شبوة، البيضاء، أبين، عدن، لحج، الضالع، إب، ذمار، مأرب، غرب الجوف وصعدة.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.