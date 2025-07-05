عاجل: افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بوزارة التضامن

عدن - ياسمين عبد العظيم - افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

يأتي الافتتاح، في إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن إنشاء مركز السيطرة وإدارة الأزمات يحقق السيطرة الداخلية الكاملة للوزارة ويعد نقلة حضارية في التعامل مع الطوارئ والأزمات مستخدمًا التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات.

وأشارت مرسي، خلال كلمة القتها في مراسم الإفتتاح، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة الوزارات والمؤسسات بالدولة.

وأكد مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، اللواء أح هانى محمود منصور، على أن هذا المركز يأتي استكمالًا لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين، من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في شبكة موحدة ومؤمنة تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية.