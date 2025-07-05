عاجل: ذكرى رحيل رجاء الجداوي.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أيقونة الموضة

عدن - ياسمين عبد العظيم - في زمنٍ امتزج فيه الألم بالخسارة، وفي لحظات شهدت على قسوة جائحة غيرت وجه العالم، رحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي صنعت تاريخًا فنيًا لا ينسى، حتى أصبحت رمزًا للصمود في وجه عدو الإنسان “كورونا”.

ولم تكن وفاة رجاء الجداوي، مجرد صفحة تُغلق بسجل الأنباء، بل كانت صرخة قوية لحكاية تروي عن قيمة حياة الفرد وأهمية التضامن معًا بمواجهة المحن.

ويحل اليوم السبت الموافق 7 يوليو، ذكرى رحيل رجاء الجداوي، نستذكر قصة كفاحها حتى أنفاسها الأخيرة التي ألهمت الملايين، وأظهرت أن الفن من الممكن أن يكون درعًا للإنسانية بأحلك الظروف.

رجاء الجداوي

من هي رجاء الجداوي؟

رجاء الجداوي فنانة مصرية ولدت في 6 سبتمبر 1934، امتدت رحلتها الفنية لأكثر من نصف قرن، حيث أسهمت بإثراء الفن بأنواعه المتعددة من السينما والمسرح والتلفزيون، من خلال مجموعة من الأعمال الهامة التي ما زالت محفورة بذاكرة الجمهور العربي.

رجاء الجداوي أو كما يُطلق عليها “أيقونة الموضة” كانت شخصية محبوبة بعفويتها وببساطتها، ما جعلها قريبة من قلوب الملايين، كما أنها كانت شخصية ملتزمة بمواعيدها وتكره كلمات التردد، حسبما صرحت أميرة ابنتها لـ“تليجراف مصر” سابقًا.

أمنية لم تحققها

وأوضحت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي، أن هناك أمنية خاصة تعلقت بها والدتها طوال حياتها لكنها لم تتحقق حتى وفاتها، وأهم ما ميزها أنها كانت إنسانة عاشقة للمرح والعطاء، شديدة الطبع أيضا وتكره الكلام غير المنضبط مثل (متهيألي، أظن، أصل، لو)، وتعلق عليه بأنه “لو رغب أي شخص في فعل شيء لكان بحث عنه ويؤكده”.

رجاء الجداوي وابنتها

سبب وفاة رجاء الجداوي

يظل سبب وفاة رجاء الجداوي حتى الوقت الراهن درسًا في القوة والتحدي، ودعوة للحفاظ على تراثها الفني والإنساني، حيث ظلت متمسكة بالأمل رغم اشتداد الألم الذي أصيبت به في يونيو 2020 بفيروس “كورونا” عقب الانتهاء من تصوير آخر أعمالها الفنية مسلسل “لعبة النسيان”، وظلت ترزح تحت وطأة المرض لأكثر من شهرين.

رجاء الجداوي وهي صغيرة

طبيب رجاء الجداوي

ومن جانبه، كشف محمد خالد طبيب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “القاهرة الآن” كواليس الأيام الأخيرة في حياة الراحلة.

وقال: المصحف كان ملازم للفنانة طوال فترة علاجها بالمستشفى، موضحًا: “سألتها قبل رحيلها عن الأشخاص المقربين لها.. فأخبرتني ابنتي وحفيدتي، وأيضًا لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب، والفنانة ميرفت أمين والفنانة دلال عبدالعزيز”.

رجاء الجداوي داخل أحد المستشفيات قبل وفاتها